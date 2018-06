Cristi Mândru (TVR) este câştigătorul ediţiei cu numărul cinci a Press Cup Dr. Oetker, în timp ce campioana olimpică şi mondială Alina Dumitru a ajuns în finala fetelor. Competiţia feminină a fost adjudecată de Iasmine Vâlcu (Top Tabu). „M-am simţit foarte bine şi nu regret că am venit. O surpriză plăcută a fost pentru mine această bază sportivă ultramodernă. Nu regret că am ales judo-ul, dar sunt convinsă că aş fi avut performanţe şi la tenis, disciplină sportivă pe care am practicat-o”, a declarat Alina Dumitru.

