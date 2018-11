Cupa Mondiala Judgement Day 2019

Federatia Romana de FREESTYLE KICKBOXING (FRFK) impreuna cu Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti (FTMB) si Clubul Sportiv JISSEN DO a organizat, in perioada 24 – 25 Noiembrie 2018, la Sala Sporturilor din Targoviste, cel mai mare concurs de Freestyle Kickboxing din Romania – Cupa Mondiala Judgement Day editia a XIII-a.

In acest an, la Cupa Mondiala Judgement Day au participat 61 de cluburi din Romania si din Republica Moldova si peste 650 de sportivi.

Deschiderea oficiala a Cupei Mondiale Judgement Day a debutat cu defilarea cluburilor. In cadrul ceremoniei de deschidere...