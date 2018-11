Cupa Mondiala de Freestyle Kickboxing Judgement Day, editia a XIII-a 2018

Federatia Romana de FREESTYLE KICKBOXING (FRFK) impreuna cu Fundatiei pentru Tineret a Municipiului Bucuresti (FTMB) si Clubul Sportiv JISSEN DO, organizeaza in perioada 24-25 Noiembrie 2018, la Sala Polivalenta din Targoviste cel mai mare concurs din Romania Cupa Mondiala Judgement Day editia a XIII-a.

In acest an Cupa Mondiala Judgement Day editia a XIII-a, are peste 450 de categorii, iar sportivii pot alege din urmatoarele discipline: kickboxing, karate traditionala, karate full contact si... citeste mai mult