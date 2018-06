Cupa Mondiala 2018: Un rus a stat ascuns trei zile pe stadion

La Moscova, politia a retinut un barbat care timp de trei zile a stat asuns in interiorul stadionului Lujniki, pentru a asista la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale de fotbal 2018, fara bilet.



Barbatul, venit din regiunea federala Mordovia, a fost descoperit de fortele de ordine in 11 iunie. Omul dormea.

"Imi amintesc ca mergeam cu masina. Acum doua zile. Dupa care totul este in ceata. M-am asezat pe iarba si am dormit ceva", a declarat barbatul, citat de presa moscovita.

Prezentandu-se ca fiind Vladimir Anisimov, el a recunoscut ca a dormit foarte bine in arena Luknici si ca,... citeste mai mult