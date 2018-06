Cupa Mondiala 2018: Teroristii Statului Islamic il ameninta pe Messi!

Gruparea Statul Islamic a lansat noi amenintari la adresa Cupei Mondiale de fotbal, gazduita de Rusia. In mesajele lor, teroristii ii anunta pe "lupii halifatului" sa fie pregatiti pentru "sezonul de vanatoare", iar in calitate de potentiala victima este prezentat jucatorul argentinian Lionel Messi, cazut in genunchi pe terenul unui stadion plin cu spectatori.



In imaginea postata de Statul Islamic (ISIS), in spatele fotbalistului a fost plasat un jihadist mascat. Iar in prim plan se afla un... citeste mai mult

acum 58 min., Sursa: Jurnalul National