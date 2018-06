Cupa Mondiala 2018: Suporterii britanici, paziti de politisti cu caini!

Prudenta! Acesta este cuvatul de ordine pentru suporterii britanici veniti in orasul Volgograd, care va gazdui primul meci al echipei lor in Cupa Mondiala de fotbal din Rusia. Pentru a nu trezi suspiciuni sau pentru a nu-i nemultumi pe localniti, turistii englezi incearca sa nu iasa in evidenta, relateaza presa de la Londra.



Unii suporteri recunosc ca se tem de conflicte si ca nu intentioneaza sa iasa pe strada in tricoul echipei britanice sau sa agite in vazul tuturor drapelul britanic. Desi, dupa cum tot ei au recunoscut, oamenii din... citeste mai mult