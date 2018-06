Cupa Mondiala 2018: Superstitiile fotbalistilor lumii!

Nu toti sunt dispusi sa recunoasca, dar pentru multi fotbalisti superstitiile si semnele au devenit, practic, parte a profesiei. Probabil ca diferitele ritualuri nu au nici un fel de influenta asupra calitatii performantelor sportivilor, care cred insa in importanta lor.



Literatura clasica

Gennaro Gattuso a ramas in memoria multora nu numai pentru anii de glorie la AC Milan, dar si pentru ca, la Cupa Mondiala din Germania, in 2006, Italia a reusit sa invinga. Putin sunt insa cei care stiu ca, inainte de meciuri, Gattuso citea clasici ai literaturii mondiale.

In plus, imbraca zilnic acelasi pulover purtat in prima zi. "Curgeau apele pe mine, eram incordat... citeste mai mult