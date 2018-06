Cupa Mondiala 2018: Presa germana: "I-a vazut cineva pe campionii lumii?"

Presa germana nu a fost deloc blanda cu echipa nationala, invinsa cu 1:0 de selectionata Mexicului in primul meci sustinut in cadrul Cupei Mondiale de fotbal.



"I-a vazut cineva pe campionii lumii? In orice caz, nu au fost pe stadionul din Moscova", scrie editorialistul celui mai citit ziar german, Bild. "In ultimele luni s-a vorbit mult de un posibil boicot al Mondialului din motive politice. Dar cine si-a ri imaginat ca fotbalistii nostri sa treaca la fapte chiar pe gazon in prima lor confruntare" de la Cupa Mondiala din Rusia, a continuat jurnalistul.

Pentru marele cotidian Munich Suddeutsche Zeitung, "exista serioase motive de ingrijorare". "De... citeste mai mult