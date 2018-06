Cupa Mondiala 2018: Pentru Anglia, va fi meciul deceniului!

Dupa infrangerea suferita in fata Belgiei, elevii selectionerului Garreth Southgate crede ca echipa Angliei se va confrunta cu "unul dintre cele mai importante meciuri ale deceniului". In orice caz, asa a catalogat antrenorul britanilor urmatoarea intalnire de pe teren cu Columbia, in optimile Cupei mondiale de fotbal din Rusia.



Impotriva Belgia, pe teren a fost aliniata alta echipa decat cea care, in urma cu o saptamana, a invins Pana cu zdrobitorul scor de 6:1. Harry Kane, spre exemplu, care a marcat cele mai multe goluri in turneul din Rusia, a inceput meciul cu Belgia pe banca de... citeste mai mult