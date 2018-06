Cupa Mondiala 2018: Nordicii au ales soarele Marii Negre

"In mai, noi inca mai dam zapada de pe masini", spune Helgi Kolvidsson, antrenorul secund al selectionatei Islandei. Rusia, cu capitala ei sugrumata de ambuteiaje, cu frigul sau siberian, glacial, dar si cu ape limpezi si albastre ce mangaie poalele muntilor Caucaz si in care se reflecta siluetele hotelurilor de lux la 1500 kilometri sud de Moscova, i-a sedus pe danezi, suedezi si islandezi, care si-au stabilit aici centrul principal de antrenament.



"Chiar ne-am bucurat sa venim aici. Dupa meciul nostru in... citeste mai mult