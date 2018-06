Lionel Messi, starul şi căpitanul selecţionatei Argentinei, a recunoscut că nu se aştepta ca echipa lui să sufere "atât de mult" în faţa selecţionatei Nigeriei, pe care a învins-o greu, cu 2-1, marţi seara la Sankt Petersburg, în ultima etapă din Grupa D a Cupei Mondiale de fotbal 2018.



"Am fost încrezători că vom merge mai departe, că vom câştiga jocul. A fost un meci echilibrat, însă am controlat prima repriză, am avut posesia şi am încercat să ne creăm ocazii de gol. Lucrurile s-au complicat, însă, după ce am fost egalaţi. Ne-am temut şi am fost... citeste mai mult