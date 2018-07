Cupa Mondiala 2018: Jucatorii englezi s-au jucat cu gaini!

In cadrul unui ultim antrenament dinaintea meciului cu Croatia, din semifinalale Cupei mondiale din Rusia, fotbalistii echipei nationale a Angliei s-au jucat cu niste gaini de cauciuc.



Mai multe fotografii de la acest exercitiu inedit au fost postate pe pagina de Twitter a selectionatei britanice. Jucatorii s-au impartit in doua tabere si au jucat un fel de leapsa.

Ideea era ca cei dintr-o echipa sa incerce sa-i loveasca pe adversari cu o astfel de gaina in timp ce paseaza obiectul de la unul la celalalt.Dupa mica pauza de relaxare, antrenamentul a continuat in regim normal.

Meciul dintre Croatia si Anglia se va juca in 11 iulie, pe stadionul Lujniki din Moscova.

