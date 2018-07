Selecţionerul Didier Deschamps "are cuvinte puternice care motivează, suntem pregătiţi să mergem la război cu el", a declarat fundaşul dreapta Benjamin Pavard, duminică, cu două zile înaintea semifinalei Franţa - Belgia de la Cupa Mondială de fotbal 2018.



"Mă bucur de noua mea popularitate şi de faptul că suporterii îmi cântă numele. Dar asta mă obligă şi mai mult să dau tot ce am mai bun pentru a fi cât mai performant posibil. Legat de viitoarea noastră adversară, este o echipă mare, cu mari atacanţi. Dar nu resimţit o presiune particulară. Am jucat contra unor mari jucători, Messi,... citeste mai mult