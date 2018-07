Cupa Mondiala 2018: Fotbalistii rusi s-au drogat?

CUPA MONDIALA DE FOTBAL RUSIA 2018. Publicatia germana Bild i-a acuzat pe fotbalistii echipei nationale a Rusiei ca, in meciul impotriva Croatiei, din sferturile de finala a Cupei Mondiale, au folosit amoniac.



Drept dovada, Bild publica o fotografie, unde jucatorii Ilia Kutelov si Aleksandr Golovin inhaleaza ceva din palma. Autorul articolului a presupus ca ar fi vorba de amoniac.

Imaginea a fost surprinsa in timp ce sportivii se indreptau spre teren, pentru repriza a doua a intalnirii, castigata de Croatia cu 4:3 dupa golurile de departajare.

In context, Bild subliniaza ca amoniacul, substanta care nu... citeste mai mult