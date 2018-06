Cupa Mondiala 2018: Fotbalistii britanici au inghitit musculite!

Vedeta meciului dintre Anglia si Tunisia, fotbalistul britanic Harry Kane, autorul celor doua goluri invingatoare, a declarat ca musculitele din Volgograd nu i-au deranjat pe coechipierii sai. Dar, a adaugat sportivul, insectele ne-au intrat in gura si in nas.



"Am fost avertizati, ni s-a spus ca vor fi multe astfel de insecte. Cand am intrat pe teren pentru incalzire erau mult mai multe decat ne-am imaginat. Ne-am dat cu mult spray. Important este sa nu se apropie de tine. Ne-a intrat in gura, in ochi, dar am jucat bine", a declarat Kane la... citeste mai mult

