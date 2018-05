Campionatul Mondial se apropie cu pasi repezi! Toate meciurile de la turneul final vor fi in exclusivitate la TVR incepand cu 14 iunie. Iar astazi va prezentam lotul Croatiei, care are staruri de la real madrid sau barcelona. In derby-ul grupei D, Croatia o va intalni pe Argentina lui Messi.

