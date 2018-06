Cupa mondiala 2018: Echipa Rusiei, fara binecuvantarea Bisericii!

Echipa de fotbal a Rusiei nu a solicitat binecuvantarea Bisericii ortodoxe inaintea Campionatului mondial, in conditiile in care nationala tarii gaza a competitiei FIFA este considerata de analistii locali drept una dintre cele mai slabe din istorie.



"Din cate cunosc, nu au existat cereri in acest sens din partea nationalei. Nu sunt prevazute nici un fel de manifestari concrete legaate de jocul fotbalistilor nostri. Se pare ca sportivii au treburi mai importante", a declarat purtatorul de cuvant al patriarhului Kirill, Aleksandr Volkov. Oficialul a amintit ca preotii se ocupa... citeste mai mult