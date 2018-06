Cupa Mondiala 2018: Demiterea antrenorului Argentinei ar costa 20 milioane euro!

Contractul negociat si incheiat de Jorge Sampaoli cu Asociatia de fotbal a Argentinei este prevazut pana la Cupa Mondiala din 2022.



In cazul rezilierii inainte de termen a contractului, antrenorul principal al echipei argentiniene va primi 20 de milioane de dolari.

Sampaoli a preluat conducerea nationalei Argentinei in vara anului trecut. Contractul cu tehnicianul in varsta de 58 de ani este valabil pana la urmatoarea Cupa Mondiala de fotbal, din 2022.

Dupa esecul umilitor din meciul cu Croatia, in care Argentina a incasat trei goluri, fara a marca nici unul, fotbalistii au cerut desemnarea altui antrenor pentru meciul final din etapa de grupe a Cupei Mondiale.... citeste mai mult