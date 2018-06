Cupa Mondiala 2018: De ce a ratat Messi penalty-ul!

Portarul echipei Islandei, Hannes Halldorsson a dezvaluit cum a reusit sa respinga lovitura de pedeapsa executata de Lionel Messi.



"M-am pregatit destul de intens. Eram constient ca o astfel de eventualitate este foarte posibila. Am vizionat foarte multe penalty-uri transformate de Messi, iar atentia mi-a fost atrasa in special de ultima executie", a relatat jucatorul islandez.

Potrivit spuselor sale, pe parcursul meciului a incercat sa se puna in pielea lui Messi, anticipandu-i intentiile. "Am avut un presentiment ca astazi va folosi o anumita tactica. Si nu m-am inselat", a spus Halldorsson.

