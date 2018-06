Cupa Mondiala 2018: Daca Rusia invinge, vinde tot ce are!

Un locuitor din satul Zirgan, republica rusa Baskiria, este dispus sa isi vanda colectia de masini si bauturi, daca echipa Rusiei va invinge la Cupa Mondiala de fotbal.



In varsta de 37 de ani, Azamat a declarat ca, daca o astfel de minune se va produce, din banii obtinuti din vanzarea autoturismelor sale, un Chevrolet Camaro si un Volkswagen Tiguan, va incepe contructia unui teren de fotbal pentru copii din localitatea natala.

El spera ca nu va fi obligati sa isi vanda si casa pentru onorarea promisiunii.

"Normal ca vreau ca noi sa castigam Cupa care se joaca in Rusia. Normal ca vreau ca in Zirgan sa fie un teren de fotbal. Dar poate cel mai mult imi doresc ca Azamat si... citeste mai mult