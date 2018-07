Cupa Mondiala 2018: Cum i-au invins rusii pe spanioli!

Cantaretul Iuri Loza a criticat jocul selectionatei tarii sale, care a castigat meciul cu Spania din cadrul optimilor Cupei Mondiale, apreciind ca fotbalistii rusi au fost ajutati de rugaciunile suporterilor.



"Vor fi foarte multe comentarii pe marginea acestui meci. A fost o partida parca fara sfarsit, monotona, obositoare. Nu am avut nici o lovitura pe poarta in a doua repriza si in prelungiri, si am castigat la loviturile de departajare. O echipa care nu loveste pe poarta nu trebuie sa invinga. Dar asta e fotbalul", a declarat artistul rus.

