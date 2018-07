Rezultatele inregistrate joi seara in meciurile din etapa a doua a preliminariilor pentru Cupa Mondiala din 2018. Italia si Spania au terminat la egalitate, scor 1-1, in derbiul acestei seri, in timp ce Croatia a reusit scorul serii, 6-0, in...

Evenimentul, 7 Octombrie 2016