Cupa Mondiala 2018: Capitanul echipei Serbiei a primit o masina de la gazde!

Duminica, la Samara, echipa de fotbal a Serbiei a dispus, in cadrul grupei E a Cupei Mondiale, de nationala din Costa-Rica cu scorul de 1:0.



Guvernatorul interimar al regiunii Samara, Dmitri Azarov, i-a inmanat capitanului echipei invingatoare, Alexandar Kolarov, cheile de la o Lada SUV.

"M-am consultat cu suporterii locali si am stabilit ca premierul va reveni fotbalistului care va marca primul gol in poarta stadionului "Samara-Arena" in meciurile din cadrul Cupei Mondiale. Iar prima minge a fost trimisa in poarta de Kolarov, care primeste, prin urmare, acest cadou din partea noastra. Sunt...