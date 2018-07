Cupa Mondiala 2018: Cantaretul Mick Jagger a fost la biserica!

Aflat la Moscova pentru Campionatul mondial de fotbal, fondatorul si solistul formatiei The Rolling Stones, Mick Jagger, a vizitat, printre altele, catedrala Vasile Blajinul din Piata Rosie.



Jagger a ascultat evolutia unui cor bisericesc, alaturi de care s-a fotografiat, declarandu-se incantat de interpretarea tinerilor preoti si studenti la teologie.

Intrebat cum i se pare competitia de fotbal, cantaretul a ridicat in sus degetul mare, fara alte comentarii. In ce priveste infrangerea echipei... citeste mai mult