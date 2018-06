Cupa Mondiala 2018: Brazilienii nu au facut fata presiunii!

Selecţionerul Braziliei, Tite, a afirmat că presiunea şi anxietatea generate de debutul la Cupa Mondială de fotbal au influenţat jocul elevilor săi în partida cu Elveţia (1-1), disputată duminică seara la Rostov pe Don, în Grupa E a competiţiei.



"Până când am marcat, a existat multă presiune. A fost şi multă anxietate, prea multă presiune, iar acest lucru a influenţat modul în care am jucat, nu am fost suficienţi de precişi. O astfel de anxietate vine din temerile legate de disputarea primului meci la Cupa Mondială, chiar şi antrenorii sunt îngrijoraţi", a explicat Tite la conferinţa de presă de la... citeste mai mult

