Cupa Mondiala 2018: Avionul fotbalistilor sauditi s-a defectat in aer!

Societatea Rosaviatia va investiga incidentul de la bordului avionului companiei aeriene "Rossia", care ii ducea de la Sankt-Petersburg la Rostov pe Don pe fotbalistii echipei nationale a Arabiei Saudite impreuna cu delegatia acestei tari la Cupa Mondiala 2018.



Potrivit membrilor echipajului, in momentul incidentului, aparatura din cabina pilotilor nu a semnalat modificari de functionare a motorului care sa reclame scoaterea lui din functiune. In plus, nu s-a declansat nici dispozitivul de alerta in caz de incendiu.

Rosaviatia a precizat ca avionul a aterizat cu doua motoare in functiune, a rulat independent pana la locul de parcare.... citeste mai mult

