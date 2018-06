Cupa Mondiala 2018: Antrenorul Egiptului cauta scuze pentru esecul echipei

Selecţionerul Egiptului, Hector Cuper, a pus eşecul suferit în faţa Rusiei (1-3), în cadrul Grupei A a Cupei Mondiale de fotbal, pe seama celor "10 sau 15 minute foarte rele" din debutul reprizei secunde a meciului de la Sankt Petersburg.



"Cred că am jucat foarte bine în prima repriză. Tot meciul a durat 94 de minute, iar noi am avut între 10 şi 15 minute foarte rele, acesta este motivul pentru care am pierdut. Însă astfel de lucruri se pot întâmpla. Astăzi am făcut greşeli pe care nu le-am... citeste mai mult

