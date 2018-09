Loteria Romana organizeaza in data de 8 septembrie a.c., la Azuga, cea de-a II-a editie a CUPEI LOTERIEI ROMANE LA MOUNTAIN BIKE.

Loteria Romana are o importanta traditie in promovarea practicarii sportului pentru mentinerea sanatatii.

Intr-un cadru natural special, Loteria Romana ofera participantilor la competitia “Cupa Loteriei Romane Mountain Bike”, pe langa numeroase premii si placerea de a face fata unei adevarate aventuri.

Inscrierea participantilor se va face in ziua desfasurarii evenimentului, in intervalul 8:30-11:00, in parcarea Partiei Cazacu, de unde se va da si startul competitiei, dupa ora 11:00. Traseul este de aproximativ 24 de km, jumatate urcare, jumatate coborare.... citeste mai mult