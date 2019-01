Organizată an de an în vacanţa de iarnă, Cupa AJF la fotbal pentru juniori A1 se va desfăşura în acest an în intervalul 3-6 ianuarie 2019. Ajunsă la ediţia cu numărul 6, această competiţie este deschisă echipelor de juniori din fotbalul judeţean şi,...

Informatia zilei SM, 21 Noiembrie 2018