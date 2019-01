Prima săptămână din noul an ne aduce deja și prima competiție fotbalistică. Tradiționala Cupă a AJF-ului a debutat azi și se va încheia, odată cu finalele, duminică, 6 ianuarie.

Turneul este rezervat echipelor de juniori de la cluburile afiliate la AJF Satu Mare iar regulamentul poate fi consultat pe pagina oficială a Asociației Județene de Fotbal

Meciurile se joacă la sala LPS Ecaterina Both din Satu Mare.

Grupa B

Joi, 03.01.2019, ora 12:00

1. CSM Victoria Carei I

2. Vointa Lazuri

3. Unirea Pişcolt

4. Viitorul Vetiş II

Grupa C

Joi, 03.01.2019, ora 15:00

1. AS Căpleni I

2. CSM... citeste mai mult