Cupa a ajuns la Vulturesti

FC Vulturesti este noua detinãtoare a Cupei României, faza judeteanã, urmând a reprezenta Vasluiul în primul tur al competitiei nationale.

La un an de la infiintare, FC Vulturesti a obtinut o primã performantã notabilã. Campioana ligii a cincea a castigat finala judeteanã a Cupei Romaniei, scor 3-1, in fata detinãtoarea trofeului, FC Garceni. Vulturesti a fost mult mai artãgoasã iar golgheterul Ionut Pintilie a punctat de douã ori, fiind eroul finalei judetene. În urma acestui succes, vulturestenii vor juca in primul tur al Cupei Romaniei, editia 2018-2019,... citeste mai mult