Cunoasterea limbii germane, un atu important pe piata muncii

A învăța o limba străină a devenit o necesitate, aproape că neexistând joburi decente care sa nu ceara candidatului cunoașterea unei limbi de circulație internațională. Chiar daca limba engleza este considerata limba universala a modernitatii, nu trebuie sa scapam din vedere ca a cunoaste o a doua limba straina, precum germana, suedeza, franceza, etc, reprezinta un mare avantaj in piata muncii.

Un curs germana copii este de luat in seama de părinții cărora le pasă cu adevărat de traiectoria educațională a copiilor lor. Dacă facem o statistica in școlile din țara noastră, vom constata că majoritatea au incluse in programa scolara cursuri de engleză sau franceză, doua limbi...