Vasluienii s-au sãturat sã cumpere vechime pentru a beneficia de o pensie la limita de varstã legalã. Potrivit datelor Casei Judetene de Pensii Vaslui, in primul trimestru al anului 2018 au fost incheiate 64 contracte de asigurare in baza Legii 186/2018 privind unele mãsuri in domeniul asigurãrii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii. Comparativ cu perioada similarã a anului trecut, se constatã o scãdere cu 57,9% a numãrului de astfel de contracte (in trimestrul I din anul 2017 au fost incheiate 152 contracte... citeste mai mult