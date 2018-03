Cum vrea statul sa-si faca firmele mai competitive Guvernul a decis, printr-un Memorandum, stabilirea unui mecanism de crestere a competitivitatii companiilor detinute majoritar sau integral de stat prin intermediul procedurilor de achizitie publica.

Conform Ministerului Finantelor Publice, mecanismul instituit cuprinde un set de masuri in vederea promovarii concurentei intre operatorii economici si asigurarii unei competitii deschise pe piata achizitiilor publice, in concordanta cu legislatia in vigoare, printre care cele mai importante vizeaza: - intocmirea de catre autoritatile publice tutelare, in termen de 30 de zile de la... citeste mai mult