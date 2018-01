Cum vor rusii sa scape de sanctiunile occidentale!

Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat crearea unei "criptoruble", adica o moneda nationala in varianta virtuala, pentru a ocoli sanctiunile occidentale, sustine cotidianul economic Financial Times, citand surse dela Moscova.



Potrivit publicatiei, dispozitia a venit dupa intalnirea liderului de la Kremlin cu Vitali Buterini, co-fondatorul proiectului Ethereum. In acest context, Putin a cerut guvernului sa puna la punct o baza pentru reglementarea pietei valutelor digitale si a platformelor blockchain.

