Cum vede presa din Argeș anul electoral 2019

Deși este un an electoral cu miză extrem de importantă, 2019 a debutat cu un fel de amorțeală, de parcă societatea civilă ar fi fost răpusă de sarmalele și cozonacii de peste sărbători. Cum văd jurnaliștii argeșeni cele două runde de alegeri - europarlamentarele și prezidențialele? În bună parte sunt sceptici că ,,Deșteaptă-te, române!" și-ar fi făcut efectul între timp...

*Denis Grigorescu, Jurnal de Argeș: ,,Un an al marilor speranțe"

,,2019 îl văd ca pe un an al marilor speranțe, un an ce va fi probabil cu campanii electorale murdare... citeste mai mult

