Autostrada Sibiu-Pitești ar putea pierde finanțarea europeană întrucât licitația a fost făcută pe tronsoane, dar fără avizul de mediu. Este semnalul de alarmă pe care l-a dat, recent, comisarul european Corina Crețu. În plus, dacă până nu demult această autostradă era declarată prioritatea zero a infrastructurii din România și avea să fie terminată până în 2021, ultimul termen avansat este că lucrările ar putea începe abia în 2020. Asta, într-un scenariu optimist, acela în care de proiectul acesta nu s-a ales, cumva, praful și pulberea.

„În decembrie, când am vorbit cu ministrul transporturilor de atunci se dăduse... citeste mai mult

acum 51 min. in Locale, Vizualizari: 20 , Sursa: Bitpress in