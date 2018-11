Acestea sunt principalele concluzii ale unui studiu recent comisionat de Grayling pentru Provident Financial România şi realizat de Novel Research, citat de Agerpres.

Astfel, 55% dintre români cred că, dacă ar fi aplicat un plafon pentru dobânda anuală efectivă (DAE), acesta ar trebui să ţină cont de durata creditului. Mai mult, 41% dintre respondenţi consideră că plafonul pentru DAE ar trebui să fie diferit pentru IFN-uri şi bănci. Studiul a fost prezentat în cadrul Profit Financial Forum de către Botond Szimark, directorul pentru regiunea de Sud-Est al IPF, compania-mamă a Provident.

