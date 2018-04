Cum va rezolva Banca Transilvania problema clientilor Bancpost care au credite in franci elvetieni Banca Transilvania va reveni in cursul acestei luni cu informatii pentru clientii Bancpost care au imprumuturi in franci elvetieni.

Banca Transilvania a inceput analiza informatiilor referitoare la cei aproximativ 3.000 de clienti Bancpost care au credite in franci elvetieni, in contextul in care a devenit proprietar al Bancpost (99,15%), luna aceasta.

Potrivit noului proprietar al Bancpost, varianta de conversie va tine cont inclusiv de evolutia cursului francului elvetian din