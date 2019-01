Vreme închisă în toată țara, în acest sfârșit de săptămână. Meteorologii anunță ploi pe litoral iar temperaturile vor fi pe plus.

Vremea la noapte. Vremea va fi închisă și temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării, local mai însemnate cantitativ, cu precădere în zonele deluroase și montane din sud (unde se vor cumula în general între 15 și 25 l/mp). Acestea vor fi îndeosebi sub formă de ninsoare în cea mai mare parte a Moldovei și se va depune strat nou de zăpadă consistent, predominant sub formă de lapoviță și ninsoare în Maramureș și Transilvania, mixte în Oltenia, Muntenia, Crișana și pe arii restrânse în Banat, în timp ce... citeste mai mult