Vineri, va ramane cald in sudul si sud-vestul tarii si va ploua in toate regiunile, mai putin Oltenia. Se pot inregistra 16 grade in Oltenia si 15 in Muntenia si Banat, anunta meteorologii. O maxima de 14 grade Celsius este anuntata pentru Moldova si...

Botosaneanul, 3 Noiembrie 2017