Cum va fi vremea in noaptea de Revelion si pe 1 ianuarie Vremea va fi calda in noaptea dintre ani, cu temperaturi de 3 - 4 grade Celsius in vestul tarii, zona Moldovei si a Litoralului si de zero grade in Bucuresti, iar in prima zi din 2018 valorile termice vor ajunge si la 14 grade Celsius, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, meteorologul de serviciu in cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Mihai Timu.

In noaptea de Revelion va fi o vreme destul placuta atat termic cat si in privinta precipitatiilor. E adevarat ca unele innorari vor fi in partea de nord-vest si in centrul tarii,

