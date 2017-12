Ultimele zile ale acestui an si inceputul lui 2012 nu vor aduce prea multe schimbari la Iasi fata de zilele precedente. Astazi, in ultima zi din 2011, iesenii ar putea avea parte de ceva zapada, insa in cantitati reduse. Temperatura aerului va fi...

Buna ziua Iasi, 31 Decembrie 2011