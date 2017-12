Directorul executiv al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, Florinela Georgescu, a vorbit la România TV despre cum va fi vremea în luna ianuarie.

"Ziua de 1 ianuarie va fi cea mai caldă a acestui interval, o zi în care vor fi temperaturi în jurul a 12 grade cu plus. Nu ne putem aştepta la precipitaţii sub formă de ninsoare. Nu aşteptăm episoade cu ninsori extinse, doar în zonele de munte, trecător, în următoarele 6-7 zile, este de aşteptat să fie precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Suntem atenţi la perioada 3-5 ianuarie, când e posibil ca ninsorile...

