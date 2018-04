Sicriul cu trupul neînsufleţit al cântăreţei Ionela Prodan, care a murit luni seara, la vârsta de 70 de ani, va fi depus astazi la capela Cimitirului Bellu Ortodox. Dezvăluirea a fost făcută de o altă artistă îndrăgită, Elena Merişoreanu.



Cântăreaţa de muzica populara a mai spus că Ionela Prodan va fi înmormântată într-un costum popular, pe care urmează să îl aleagă împreună cu Ana Maria Prodan.

"Sunt distrusă! Am auzit că a murit Ionela Prodan şi nu am crezut. Am vorbit cu Ana Maria şi mi-a...