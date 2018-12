Cum va fi 2019 pentru politicieni din punct de vedere numerologic

Numerologul Romeo Popescu a fost invitatul lui Răzvan Dumitrescu în emisiunea „Subiectiv” și a făcut o serie de previziuni numerologice pentru politicieni în 2019.

Iohannis - 7 cifra destinului, are ca destinație formă ridicată de înțelepciune. Este un an bun pentru dânsul, mai ales din punct de vedere al familiei și financiar. 2020 e mai avantajos decât 2019.

Dăncilă – din luna a 12 a intrat într-un an interesant, este unul magic pentru unii care știu să vorbească, pentru ea, va fi magic, dacă va ști să comunice. Emisie-recepție. Este un... citeste mai mult

acum 47 min. in Politica, Vizualizari: 29 , Sursa: Antena 3 in