Richard Branson, CEO-ul Virgin, are o viziune ambiţioasă asupra modului în care se vor transporta bunuri de-a lungul globului şi speră ca bunurile se vor livra la o viteză uimitoare, relatează Business Insider.

Branson a dezvăluit planul său pentru Virgin Hyperloop One într-un articol pe blog-ul companiei. "Tot mai mulţi clienţi se aşteaptă să primească produsele cât mai repede după ce le cumpără online. Asta pune o presiune mare pe industria logistică şi de transport. O presiune care va tot creşte", scrie Branson.

Prin intermediul tehnologiei hyperloop el spune că "se vor putea livra bunuri la viteza zborului şi cu un cost apropiat de