O modalitate eficienta de a te trata cu patrunjel este consumul de suc de radacina. Sucul din radacina de patrunjel se obtine cu ajutorul storcatorului electric centrifugal, din radacini bine spalate, dar necuratate de coaja, deoarece este partea cea mai bogata in substante nutritive.

Coaja va fi doar spalata foarte bine si vor fi indepartate portiunile lovite. Dupa stoarcere, sucul se bea de preferinta imediat sau, daca nu este posibil acest lucru, se pastreaza la rece, in recipiente bine inchise, nu mai mult de 6 ore. De regula, un adult va consuma zilnic 30-100 ml de suc de radacina de patrunjel, in combinatie

