În caz de incediu, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) ne prezintă principalele reguli pentru a ne proteja ți pentru a interveni în astfel de situații.

Clasificarea incendiilor clasa A - incendii de materiale solide, în general de natură organică, a căror combustie are loc în mod normal cu formare de jar. Exemple: lemn, hârtie, materiale textile, rumeguş, piele, produse din cauciuc, materiale plastice care nu se topesc la căldură ş.a.

clasa B - incendii de lichide sau de solide lichefiabile. Exemple: benzină, petrol, alcooli, toluen, lacuri, vopsele, uleiuri, gudroane, ceară, parafină, materiale plastice care se topesc uşor etc.;

clasa C - incendii de gaze.... citeste mai mult

