Pe langa faptul ca este cea mai consumata bautura de catre barbati, berea ii poate ajuta pe acestia sa aiba performante mai bune in dormitor.

Alcoolul in general este considerat un afrodisiac, iar Fox News explica de ce berea imbunatateste performanta sexuala a unui barbat, potrivit ziare.com.

Pentru inceput, sursa citata noteaza ca fitoestrogenii din bere intarzie ejacularea prematura.

Berea neagra contine mai mult fier decat celalalte tipuri crescand celule rosii din sange si circulatia in general. Aceste doua aspecte sunt vitale pentru erectii mai usoare si mai dese.

